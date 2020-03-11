Украина войдет в топ-5 экспортеров курятины в мире: В США дали прогноз

Новости Бизнеса:В США минсельхоз дали прогноз по темпам экспорта курятины Украиной на ближайшее время.

Министерство сельского хозяйства США озвучило прогноз по темпам экспорта курятины ведущими экспортерами мира, передает министерство.

По данным американцев, в топ-5 крупнейших экспортеров мяса птицы входят Бразилия, ЕС, Таиланд, Украина и Китай.

Согласно прогнозам аналитиков, в 2020 году лидером по темпам экспорта мяса птицы будет Украина. За год страна поставит на внешние рынки 450 тыс. тонн продукта, что на 12,5% больше, чем в 2019 году, говорят эксперты.

В то же время ЕС по итогам текущего года увеличит экспорт мяса птицы на 4,2% - до 1 млн 610 тыс. тонн, Таиланд - на 9,6% - до 970 тыс. тонн, а Бразилия - на 0,8% до 3 млн 745 тыс. тонн, прогнозируют аналитики.

В отношении Китая - в 2019 году страна поставила на внешние рынки 430 тыс. тонн мяса птицы. В 2020 году показатель экспорта китайской курятины останется на прошлогоднем уровне - 430 тыс. тонн.

Как сообщалось, крупнейший в Украине производитель курятины МХП (Наша Ряба) возобновляет поставки в ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕС ввел временный запрет на поставки украинской продукции из-за единичной вспышки птичьего гриппа в Винницкой области, в январе этого года.