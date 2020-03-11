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Украинская эпидемия: Одесские детские больницы переполнены больными ОРВИ и гриппом

Украинская эпидемия: Одесские детские больницы переполнены больными ОРВИ и гриппом
10:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:Медики в Одессе заявили, что детские больницы переполнены больными гриппом и ОРВИ

В Одессе детские больницы на сегодняшний день переполнены больными гриппом и ОРВИ.

Об этом сообщили в мэрии города, отвечая на вопрос о наполнении детских больниц, в частности, пульмонологических отделений.

В частности, некоторые местные СМИ со ссылкой на "своих читателей" заявили, что пульмонологические отделения переполнены и поступающих детей приходится размещать в больничных коридорах. Сообщалось, что в частности, такая ситуация сложилась в больнице №2, на Даче Ковалевского.

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"Переполнены детские больницы. Пульмонология - в пределах сезонности", - подчеркнули в мэрии, также добавив, что, по состоянию на 10 марта, в городе не подтвержден ни один случай коронавируса.

Из-за гриппа и ОРВИ в школах города закрыты 115 классов.

По информации государственного учреждения "Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины", за прошедшую неделю ОРВИ и гриппом заболели 6322 одессита, из которых свыше 80% составили дети в возрасте до 17 лет.

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Как отмечается, интенсивный показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Одессе превышает эпидпорог на 21,2%, что свидетельствует о средней интенсивности эпидемического процесса.

Согласно мониторингу вирусологических исследований, наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа А и В с преобладанием вируса гриппа А H1N1, а также вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус, риновирус).

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Все по теме:

Украина, Одесса, МОЗ, ВОЗ, Грипп, ОРВИ, Больницы.
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