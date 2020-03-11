На Волыни в шахте отключили электричество из-за долгов

Новости Украины:Волынскую шахту оставили без энергоснабжения, что в частности, вызвало отключение систем водоотвода и вентиляции.

Шахту "Бужанская ГП "Волыньуголь" отключили от энергоснабжения, что, в частности, вызвало отключение систем водоотведения и вентиляции.

Об этом сообщает в Facebook председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"По состоянию на 9.30 полностью отключена от электроснабжения шахта "Бужанская" ГП "Волыньуголь". Не работают системы водоотвода и главный вентилятор", - сказано в сообщении.

По информации, задолженность государственного предприятия за электроэнергию по состоянию на 11 марта составила 170 млн грн.

Волынец отметил, что вчера в здании ГП "Волыньуголь" (Нововолынск) проходила акция протеста. Работники шахты заставили написать заявления об увольнении руководителей ГП и шахты "Бужанская", подписали обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю из-за ухудшения дел на угольных предприятиях.

В данный момент, по его словам, реакции со стороны Минэнерго нет.