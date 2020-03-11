В Одессе из-за похищения кабеля временно приостановлено движение нескольких поездов

Новости Украины:В Одессе на жд перегоне украли кабель, что повлекло за собой задержку в движении ряда поездов.

Из-за похищения кабеля на перегоне Одесса-Главная - Одесса-Застава ІІ задержаны в пути ряд поездов.

Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала "Одесская железная дорога".

"Из-за похищения кабеля на перегоне Одесса-Главная - Одесса-Застава ІІ задержаны в пути ряд поездов. В частности, по состоянию задержаны 5 пассажирских поездов и два пригородные: № 146 Киев - Измаил, № 147 Киев - Одесса, № 764 Одесса - Киев, № 105 Киев - Одесса, № 153 Кривой Рог - Одесса, № 6252 Одесса - Вапнярка, № 6251 Вапнярка - Одесса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среднее время задержки - 45 минут.

Обстоятельства происшествия выясняются, о факте незаконного вмешательства сообщено в Нацполицию и СБУ.

Сейчас на участке ведутся работы по заключению нового кабеля.