На Донбассе на контрольном пункте умерла женщина

Новости Украины:Представитель омбудсмена в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский заявил, что на КПВВ Майорск в Донецкой области умерла гражданка Украины.

На территории контрольного пункта въезда-выезда "Майорск" в Донецкой области скончалась гражданка Украины 1953 года рождения, сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

"Женщина переходила КПВВ, в 15:30 ей стало плохо, она потеряла сознание, медики из бригады скорой помощи, пытались ей помочь и проводили реанимационные действия, но женщину спасти не удалось", - написал он на своей странице в Facebook.

Смерть была констатирована в 16:05, уточнил Лисянский.

Как сообщалось, при пересечении контрольно-пропускных пунктов за 2019 год умерло 27 человек, в основном пожилого возраста.

Напомним, незаконные вооруженные формирования обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов жилые кварталы на окраинах н.п. Марьинка, в том числе общеобразовательную школу №2