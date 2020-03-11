В Киеве задержали боевика ИГИЛ

Новости Украины:Служба безопасности Украины задержала на улице Киева члена международной террористической организации ИГИЛ.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали в Киеве участника международной террористической организации ИГИЛ, который находится в международном розыске.

"Согласно полученным спецслужбой данным, иностранец нелегально прибыл в Украину для избежания привлечения к уголовной ответственности за участие в незаконных вооруженных формированиях ИГИЛ. На территории нашей страны он присоединился к одной из этнических организованных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений", - сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленник был задержан на одной из улиц Киева.

На данный момент он помещен под стражу. Прокуратура начала процедуру экстрадиции.