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На Донбассе ранен один военный

На Донбассе ранен один военный
07:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Боевики два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"11 марта вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно рядом с н.п. Пески - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Гнутово - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Обстрелов не было: на Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", - добавили в штабе.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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