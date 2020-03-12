На Донбассе ранен один военный

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования дважды нарушали режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"11 марта вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.
Все обстрелы зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно рядом с н.п. Пески - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Гнутово - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", - добавили в штабе.