Обстрелов не было: на Донбассе с начала суток сохраняется "тишина"

Новости Украины:Российские оккупационные войска в течение этих суток не нарушали режим прекращения огня.

Незаконные вооруженные формирования ни разу не нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с полуночи среды, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации режим прекращения огня не нарушали. Потерь среди украинских военнослужащих нет", - говорится в сводке.

На всех трех участках разведения сил и средств ситуация остается стабильной: соблюдается решим тишины, возле пгт Станица Луганская Луганской области осуществляется перевозка населения между восстановленным мостом и контрольным пунктом въезда-выезда на линии разграничения.

Напомним, незаконные вооруженные формирования обстреляли из стрелкового оружия и автоматических гранатометов жилые кварталы на окраинах н.п. Марьинка, в том числе общеобразовательную школу №2