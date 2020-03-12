Ночной инцидент: Неизвестные сожгли автомобиль и.о. главы Госэкоинспекции (Фото)

Новости Украины:Сегодня ночью неизвестные сожгли автомобиль исполняющего обязанности главы Госэкоинспекции.

Ночью сожгли автомобиль исполняющего обязанности главы Государственной экологической инспекции Егора Фирсова.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Друзья, только что прямо под домом неизвестные сожгли мою машину. Пожарные прибыли оперативно и потушили огонь, но восстановлению авто уже не подлежит. В данный момент общаюсь с полицией", - написал он в ночь на четверг.

Отмечается, что поджог свои машины Фирсов связывает с профессиональной деятельностью.

"Видимо, таким образом оценили работу моей команды во главе экоинспекции. Реальные штрафы для загрязнителей, антикоррупционные чистки не нравятся многим. Вот и ответ", - добавил он.

Как сообщалось ранее, в Козине Киевской области неизвестные спали автомобиль, которым пользуется президент ассоциации подводного спорта.