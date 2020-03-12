В Украине запускают видеофиксацию нарушений на дорогах

Новости Украины:В Киеве и Киевской области запускают видеофиксацию нарушений правил дорожного движения.

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что распространение системы видеофиксации нарушений на дорогах позволит в десятки раз уменьшить смертность на дорогах.

Об этом он заявил во время презентации работы системы в Аналитическом центре безопасности дорожного движения.

"Мы говорим о видеофиксации (на дорогах - ред.) не только в столице, не только в Киеве, не только Киевской области, мы хотим, чтобы видеофиксация была по всей территории Украины", - сказал Зеленский.

Президент выразил надежду, что система видеофиксации позволит "в десятки раз" уменьшить смертность на дорогах в Украине. "Не является задачей заработать на этом деньги, ни в коем случае, а есть задача, чтобы люди знали, что когда они едут, когда они нарушают правила на дороге, они не только не думают о своей жизни, но они еще не думают о жизни тех людей, которые едут с ними в машинах, тех людей, которые едут с ними по дорогам Украины", - подчеркнул Зеленский.

По словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, ведомство с сегодняшнего дня запускает Аналитический центр безопасности дорожного движения.

"Это финальный шаг для введения автоматической видеофиксации нарушений ПДД", - отметил он.

По словам замминистра МВД Антона Геращенко, 40% ДТП происходит из-за превышения скоростного режима.

"У нас на сегодня установлено 20 камер в Киеве и до 1 мая будет установлено еще 30 камер в Киевской области. Эти камеры установлены в местах, где по статистике гибло больше всего наших граждан… С 1 мая каждый, кто будет превышать скорость, будет получать уведомление о штрафе", - заявил Геращенко.

Он уточнил, что до 1 мая система будет работать в тестовом режиме, и с этого числа нарушители начнут получать штрафы. Зеленский, в свою очередь, назвал ситуацию на дорогах с нарушениями ПДД "войной внутри страны".

"Безопасность людей зависит в этом случае только от нас. По этому я хочу сказать, что видеофиксация - это только начало. Нужно внедрять видеофиксацию не только в Киеве и области, мы хотим, чтобы она была по всей территории Украины. При всем уважении, Киев - это не вся Украина", - заявил он и выразил надежду, что в ближайшее время система будет внедрена по всей стране.