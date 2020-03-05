В Украине с апреля запустят автофиксацию нарушений ПДД

Новости Украины:Фотовидеофиксация нарушений ПДД заработает в Украине в ближайшее время, первые 45 дней без выписки штрафов.

Подготовка к введению в Украине автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения полностью завершена, после ее запуска она полтора месяца будет работать в режиме информирования, заявляет министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Законодательные и подзаконные акты уже готовы. Проводим последние технические тесты. В ближайшие дни мы объявим о начале переходного периода – первые 45 дней камеры фотовидеофиксации будут работать в режиме информирования и предупреждения. Затем полная процедура штрафов и наказаний с наращиванием количества камер – по всей стране", - написал Аваков в своем блоге на сайте "Украинской правды" в среду.

По словам министра, это единственный путь для сокращения количества гибели людей на дорогах, однако будет "немного дискомфортно после десятилетий "вольницы".

Глава ведомства отметил, что на дорогах страны гибнет от 38 до 50 человек в неделю, а в 2019 году ДТП унесли жизни 3454 человек. Он назвал эту статистику ужасающей и отметил, то это больше, чем гибнет людей на войне.

"Только силами патрульных полицейских эту проблему не решить – нужна воля общества и внедрение действенных механизмов контроля", - подчеркнул Аваков.