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Укравтодор запустил интерактивную карту дорог

Укравтодор запустил интерактивную карту дорог
05:50 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости Украины:Пользователи также могут направлять в Укравтодор информацию о существующих проблемах.

Укравтодор запустил интерактивную карту дорог, где можно в режиме реального времени увидеть все участки, которые будут отремонтированы в этом году в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что граждане могут получать объективную и актуальную информацию о состоянии проезда (ремонтах, ДТП, перекрытии движения, осложнении движения), об объектах придорожного сервиса, расположении паркингов и аварийно-опасных участков, погодных условиях на дорогах.

«Портал обновляется постоянно через информацию от дорожных служб, данные Укргидрометцентра, системы Weigh-in-motion, дорожные средства контроля (лидары, сканеры, камеры), GPS-трекеров в технике подрядчиков и обращения граждан о ситуации на дорогах», - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что пользователи также могут направлять в Укравтодор информацию о существующих проблемах, препятствующих комфортному проезду -неудовлетворительное состояние дорог, помехи движению, происшествия на дорогах.

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Дороги, Укргидрометцентр, Укравтодор, Интерактивная карта дорог.
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