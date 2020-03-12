Запуск 4G в метро: Киевсовет принял важное решение

Новости Украины:Киевсовет на пленарном заседании 12 марта принял решение, которое разблокирует запуск 4G на всех станциях столичного метро.

Киевсовет проголосовал за решение, которое разблокирует запуск 4G на всех станциях киевского метро.

Соответствующее решение поддержал 71 депутат Киевсовета, сообщает корреспондент Укринформа.

"Это установление честных, прозрачных правил сотрудничества между операторами мобильной связи и нашими коммунальными предприятиями", - отметил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Он подчеркнул, что согласно этому решению операторы мобильной связи ежемесячно будут легально платить налоги в столичный бюджет за пользование коммунальной инфраструктурой города.

Как сообщалось, постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы поддержала проект решения, предварительно рекомендовав тарифы мобильным операторам на доступ к коммунальным телекоммуникационным сетям города. Таким образом Комиссия Киевсовета поддержала проект развития 4G в метро.

5 марта 2020 года три мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell начали предоставлять услуги 4G-связи на станции киевского метрополитена "Академгородок".