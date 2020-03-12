В зоне ООС удерживается режим "тишины"

Новости Украины:Незаконные вооруженные формирования не нарушали режим прекращения огня на востоке Украины с полуночи до полудня четверга.

От начала текущих суток, 12 марта, по имеющейся по состоянию на 12.00 информации, российско-оккупационные войска огонь на линии боевого столкновения на Донбассе не открывали, сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

"С начала текущих суток, 12 марта, по имеющейся по состоянию на 12.00 информации, российско-оккупационные войска огонь на линии боевого столкновения не открывали. Подразделения Объединенных сил контролируют обстановку и неуклонно соблюдают режим тишины", - говорится в сводке.

Напомним, за прошедшие сутки 11 марта на Донбассе боевики два раза нарушили режим прекращения огня. В результате ранения получил один украинский военный.

А 10 марта вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. В составе операции Объединенных сил есть потери, также ликвидировано несколько боевиков.