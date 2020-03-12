В Киеве избили главного врача Института рака

Новости Украины:Главврача Национального института рака Безносенко избили у подъезда.

Вечером 11 марта двое неизвестных напали на главного врача Национального института рака Андрея Безносенко у подъезда его дома. Об этом медик сообщил в Facebook.

Подпишитесь на наши новости в Telegram: проверенные факты, только важное

Неизвестные распылили газовый баллончик, а затем устроили потасовку. Безносенко пострадал: у него ушибы головы и ссадины на руках. Ближайшие операции врач отложил.

Безносенко добавил, что никогда ни с кем не имел конфликтов, "кроме настоящего в Национальном институте рака".

Он также отметил, что понимает, "кем и для чего это сделано", и выразил надежду, что преступление будет раскрыто быстро.

По словам Безносенко, из-за ушибов головы и поцарапанных рук он вынужден перенести ближайшие операции на потом.

На обнародованном врачом видео с камер наблюдения видно, как двое мужчин ждут на тротуаре, когда мимо проходит Безносенко, они сначала брызгают ему в лицо вероятно из газового баллончика, а потом гонятся за своей жертвой.