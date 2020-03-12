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Четверг, 12.03.2020
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Кровавая драма с топором: на Буковине мужчина убил свою семью (Фото, Видео)

Кровавая драма с топором: на Буковине мужчина убил свою семью (Фото, Видео)
14:55 Сегодня Телеграф УНН Фото: cv.npu.gov.ua

Новости Украины:В Черновицкой области мужчина убил топором жену и задушил полуторагодовалую дочь.

На Буковине мужчина топором убил 36-летнюю жену и задушил полуторагодовалую дочь.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Черновицкой области.

Так, сегодня, 12 марта, в полицию позвонил 38-летний житель села Заволока Сторожинецкого района. Мужчина сообщил, что убил свою жену и малолетнего ребенка.

"Правоохранители выяснили: находясь в доме по месту жительства, человек топором зарезал 36-летнюю жену и задушил 1,5-летнюю дочь. Почему так поступил - объяснить не может. Сейчас полицейские осматривают место происшествия, опрашивают злоумышленника и возможных свидетелей и очевидцев преступления", - говорится в сообщении.

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Также следователи начали уголовное производство по признакам пунктов 1 и 2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Убийство, Черновицкая область, Нацполиция, ГУНП.
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