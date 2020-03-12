На Донбассе ранен военный ВСУ

Новости Украины:Один украинский военнослужащий получил ранение от пули вражеского снайпера вблизи Зайцево.

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе обстреляли позиции подразделения Объединенных сил вблизи н.п. Зайцево, ранен один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Сегодня, в очередной раз нарушив все возможные договоренности, российские оккупанты обстреляли подразделения Объединенных сил вблизи населенного пункта Зайцево… По подтвержденным данным, накануне из России на этот участок фронта прибыли российские снайперы, которые приехали на украинскую землю для сдачи экзаменов. Оккупанты прицельным выстрелом ранили одного нашего защитника", - говорится в сообщении ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что раненому военнослужащему была немедленно оказана медицинская помощь. Также противник вел обстрелы из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Такие преступные действия не остались без ответа. Украинские военные, используя разрешенное вооружение, уничтожили огневые точки противника. Потери врага уточняются", - добавили в ООС.