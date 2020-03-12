В Черновцах водитель сбил девушку и пытался скрыться с места ДТП

Новости Украины:В Черновцах мужчина совершил наезд на девушку и пытался скрыться с места происшествия, нарушитель был задержан нацгвардейцами.

В Черновцах нацгвардейцы задержали водителя, который совершил наезд на девушку и пытался скрыться с места происшествия.

Об этом сообщает группа информации и коммуникации Западного территориального управления Национальной гвардии Украины.

"11 марта гвардейцы задержали водителя-правонарушителя в городе Черновцы. На глазах у гвардейцев около 23:40 водитель совершил наезд на девушку. После этого он сразу же бросился бежать, даже не выйдя из машины, чтобы проверить состояние потерпевшей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гвардейцы задержали водителя и вызвали следственно-оперативную группу городского отдела полиции. По словам одного из военных, пострадавшая нуждалась в немедленной помощи, поэтому была вызвана скорая помощь, которая вскоре госпитализировала молодую женщину в Черновицкую больницу.

Сейчас девушке, 1999 года рождения, ничего не угрожает.