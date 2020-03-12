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На Николаевщине от пневмонии умерла женщина

На Николаевщине от пневмонии умерла женщина
18:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:У умершей женщины не провели тест на коронавирус.

На Николаевщине от тяжелого течения пневмонии умерла молодая женщина, но исследования на коронавирус ей не проводили.

Об этом в четверг в ходе заседания постоянной комиссии областного совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты заявила заместитель начальника управления здравоохранения Николаевской ОГА Оксана Черненко.

"Да, у нас недавно умерла женщина от тяжелого течения пневмонии. Но она поздно обратилась к медикам за помощью, у нее была диагностирована пневмония как осложнение после гриппа. Тестирования на коронавирус ей не проводили, потому что она не контактировала ни с кем из группы риска, никуда не выезжала, за границей не была. Поэтому в этом не было необходимости", - сказала Черненко.

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Она также сообщила, что сейчас в области на коронавирус проверен только один больной с соответствующими симптомами, но диагноз не подтвердился.

В свою очередь, и.о. директора областного центра лечения инфекционных болезней Светлана Федорова, подчеркнула, что в соответствии с действующими до сих пор инструкциями Минздрава, у людей, у которых диагностирован грипп, проверку на коронавирус не проводили. Но это не означает, что они не могут иметь сразу два заболевания. Поэтому, сейчас инструкция изменена и такое тестирование будет проводиться. Ведь симптомы очень похожи.

Как сообщалось, сейчас тест-систем на коронавирус на Николаевщине нет. Материал отбирают и направляют в Киев.

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Николаевская область, Вирус, Пневмония, Оксана Черненко.
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