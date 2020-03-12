Захотелось испытать украинское небо: поляк пытался ввезти вертолет в Бердичев (Видео)

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20:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины:В пункт пропуска "Краковец" на въезд в Украину прибыл грузовик с вертолетом.

В пункт пропуска "Краковец" на въезд в Украину прибыл грузовик с вертолетом, который вез граждан Польши без разрешительных документов на товар.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Пограничники Мостиского отряда уже ждали "Рено", ведь имели предварительную оперативную информацию о законности перевозки такого товара. Впоследствии во время мероприятий погранично-таможенного контроля выяснилось, что на товары, которые вез гражданин Польши, отсутствовали разрешительные документы", - сказано в сообщении.

Так, вертолет МИ-2, турбинные авиационные двигатели и главный редуктор весом 4 тонны и стоимостью более $20 тыс., иностранец должен был доставить в Бердичев.

В Госпогранслужбе отчитались о ситуации на КПВВ Донбасса

"Сейчас о грузе, который вероятно является товаром двойного назначения, проинформировано в компетентные органы", - добавили в ведомстве.

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Украина, Польша, Граница, Госпогранслужба, Вертолет.
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