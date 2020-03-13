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В школах Чернигова из-за коронавируса введут дистанционное обучение

В школах Чернигова из-за коронавируса введут дистанционное обучение
00:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:В черниговских школах внедряют дистанционное обучение из-за коронавируса.

В черниговских школах для предотвращения распространения коронавируса вводят дистанционное обучение.

Как сообщает пресс-служба Черниговского городского совета, сегодня на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций определены рекомендации по порядку выполнения правительственного постановления по противодействию распространению коронавируса.

Начальник управления образования горсовета Василий Билогура сообщил, что методическим центром управления отрабатываются рекомендации и порядок введения использования дистанционных технологий для учебного процесса. «Все участники этого процесса будут иметь возможность учить и учиться.

Но в этом необходима и помощь родителей. Для тех детей, у кого позволять средства электронной связи: электронная почта или любые другие пути передачи информации (через Вайбер или Фейсбук), будет соответствующая рассылка заданий по базовым предметам. Для тех детей, у которых нет такой возможности, будет организована рассылка заданий через почту.

И таким образом они будут иметь возможность выполнять задания и быть участниками образовательного процесса без посещения учебного заведения», - отметил он. Также комиссия приняла решение до 3 апреля закрыть детские спортивные школы. Единственное возможное исключение - проведение тренировок на улице. Посещение спортсменами других городов, а тем более других стран, городские школы во время карантина тоже не будут организовывать.

Тем спортсменам, которые будут выезжать в это время на соревнования самостоятельно, их школы должны рекомендовать после возвращения самоизолироваться на 2 недели, чтобы не подвергать опасности заражения других детей.

Напоминаем, 11 марта правительство утвердило ограничительные меры из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции в Украине и для предотвращения распространения COVID-19. Среди мер - введение карантина в учебных заведениях до 3 апреля

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Чернигов, Школа, Карантин, Коронавирус.
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