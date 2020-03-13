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В Александровской больнице обследуют трех иностранцев: коронавирус не обнаружен

В Александровской больнице обследуют трех иностранцев: коронавирус не обнаружен
05:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:В Александровской больнице осматривают трех иностранцев с рейса Милан-Киев.

В Александровской больнице обследуют трех иностранцев с рейса Милан-Киев, который прибыл в Борисполь вечером 12 марта.

Об этом в эфире "Право на власть" сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

“Мы уже доставили трех пассажиров в больницу, сейчас им делают диагностическое исследование на предмет коронавирусной инфекции. Если диагноз будет подтвержден, продолжатся слаженные действия эпидемиологической, медицинской служб, полиции”, - сказал Ляшко.

Он добавил, что в случае, если тесты будут положительные, медико-санитарное наблюдение будет установлено за всеми пассажирами рейса.

Ранее пассажир рейса Милан Киев Антон Гура, который прибыл в Киев 12 марта вечером, обнародовал в сети Facebook видео с борта самолета, в котором рассказал, что вместе с украинскими гражданами на борту были и иностранцы, в частности граждане Египта, которые летели на родину транзитом через Киев. По словам Гуры, четверо из них были больны при посадке в самолет и в самолете принимали жаропонижающие препараты.

Обновлено.

Как сообщил телеграмм канал Коронавирус_инфо, медицинскими работниками определенной больнице было проведено исследование трех человек с борта самолета Милан-Киев. По итогам исследования быстрыми тестами на IgG / IgM к вирусу SARS-nCoV-2019 были получены отрицательные результаты, то есть коронавирус у лиц не обнаружен.

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Виктор Ляшко, Коронавирус.
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