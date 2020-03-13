Скачать
Пятница, 13.03.2020
Украина закрывает границу для иностранцев
Украина закрывает границу для иностранцев
В Украине - первая смерть от коронавируса
В Украине - первая смерть от коронавируса
Финальный бой WBSS в первом тяжелом весе под угрозой срыва
Финальный бой WBSS в первом тяжелом весе под угрозой срыва
Тест: как хорошо Вы знаете ситуацию с коронавирусом?
Тест: как хорошо Вы знаете ситуацию с коронавирусом?

В Запорожской области от гриппа умер ребенок

В Запорожской области от гриппа умер ребенок
16:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В городе Мелитополе Запорожской области от гриппа умер 6-летний мальчик.

В г. Мелитополь Запорожской области шестилетний ребенок скончался от осложнений гриппа А (Н1N1), сообщает Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Мальчик заболел 5 марта, на следующий день родители обратились к семейному врачу с жалобами на повышенную температуру у мальчика - до 38,8 градусов, незначительный насморк и боль в горле. Врач поставил диагноз "назофарингит" и назначил лечение на дому.

9 марта состояние ребенка ухудшилось, он был госпитализирован в реанимацию с симптомами легочно-сердечной недостаточности. Спасти ребенка медикам не удалось.

Обычный грипп продолжает убивать украинцев: за неделю скончались 9 человек

По результатам исследований у заболевшего была выявлена РНК гриппа А (H1N1), легочно-сердечная недостаточность, вирусно-бактериальная пневмония.

В региональном лабораторном центре отмечают, что с начала сезона в Запорожской области зарегистрировано 6 летальных случаев от осложнений гриппа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ребенок, Запорожская область, Грипп, Н1N1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Защитит от бессонницы: самый полезный напиток перед сном
02 Ваша темная сторона: психологический тест, который поможет лучше узнать себя
03 Зоркий глаз: самые нужные витамины для зрения
04 Минздрав: В Украине подтверждены два новых случая Covid-19
05 "Обнадеживающая" мутация: в геноме коронавируса нашли первое большое изменение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ: Прогнозировать спад пандемии коронавируса пока рано
ВОЗ: Прогнозировать спад пандемии коронавируса пока рано
Зеленский подписал закон о полном среднем образовании
Зеленский подписал закон о полном среднем образовании
Март побил очередной температурный рекорд
Март побил очередной температурный рекорд
В эксцентричном образе: &quot;Черная вдова&quot; снялась для известного глянца (Фото)
В эксцентричном образе: "Черная вдова" снялась для известного глянца (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь