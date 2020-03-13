В Запорожской области от гриппа умер ребенок

Новости Украины:В городе Мелитополе Запорожской области от гриппа умер 6-летний мальчик.

В г. Мелитополь Запорожской области шестилетний ребенок скончался от осложнений гриппа А (Н1N1), сообщает Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Мальчик заболел 5 марта, на следующий день родители обратились к семейному врачу с жалобами на повышенную температуру у мальчика - до 38,8 градусов, незначительный насморк и боль в горле. Врач поставил диагноз "назофарингит" и назначил лечение на дому.

9 марта состояние ребенка ухудшилось, он был госпитализирован в реанимацию с симптомами легочно-сердечной недостаточности. Спасти ребенка медикам не удалось.

По результатам исследований у заболевшего была выявлена РНК гриппа А (H1N1), легочно-сердечная недостаточность, вирусно-бактериальная пневмония.

В региональном лабораторном центре отмечают, что с начала сезона в Запорожской области зарегистрировано 6 летальных случаев от осложнений гриппа.