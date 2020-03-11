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Обычный грипп продолжает убивать украинцев: за неделю скончались 9 человек

Обычный грипп продолжает убивать украинцев: за неделю скончались 9 человек
18:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине существенно выросло количество заболевших ОРВИ, за неделю скончались 9 человек.

Девять лабораторно подтвержденных случаев смерти из-за осложнений после заболевания гриппом зафиксировано в Украине в период с 2 по 8 марта, сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ)

Согласно сообщению, за прошедшую неделю гриппом и ОРВИ заболели около 221 тыс. человек, из них 66,4% дети.

Интенсивный показатель заболеваемости в Украине на 21,2% превышает эпидемиологический порог.

В целом с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа скончалось 63 чел., ни один из них не был вакцинирован.

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В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 216 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали около 238 тыс. человек.

Напомним, жительница Ровенской области умерла от осложнений "свиного" гриппа.

В Одессе детские больницы на сегодняшний день переполнены больными гриппом и ОРВИ.

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Вакцина, Грипп, Вакцинация, ОРВИ, Грипп в Украине.
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