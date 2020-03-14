В Киеве начался ремонт дорог старого Подола

Новости Украины:В Киеве стартовал капитальный ремонт дорог исторической части города - старого Подола.

В Киеве начали капитальный ремонт дорог на улицах исторической части города в Подольском районе, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"На этой улице (Покровской – ред.) уже перевели все коммуникации. И сегодня продолжается процесс заливки бетонной подушки, на которую сверху вложат массивную брусчатку. Ремонтируя старинные улицы, мы будем отказываться от асфальта. Потому что хотим вернуть этим улицам их исторический облик. Например, улица Покровская - одна из старейших в Киеве. Первые воспоминания о ней датированы 15 веком. Тогда она носила название Гнилая. А на плане города 1803-го года обозначена уже как Рождественская. Старинные улицы нашего города должны быть привлекательными для туристов. И, я уверен, киевляне также будут довольны", - подчеркнул мэр столицы во время проверки работ по обновлению улице Покровской

Он отметил, что ул.Покровскую полностью обновят до конца мая текущего года. После этого ремонт начнут еще на нескольких улицах старого Подола. При этом и брусчатка, и тротуары будут выполнены в одном стиле. Также планируется обновить систему уличного освещения.

Кличко в очередной раз призвал Фонд госимущества передать в коммунальную собственность Гостиный двор.

"Это здание должно стать украшением Подола и Контрактовой площади. Мы уже несколько лет ждем передачи Гостиного двора общине города, чтобы начать там капитальный ремонт. А тем временем здание разрушается, и мы можем потерять эту архитектурную достопримечательность", - заявил Кличко.

Мэр столицы также отметил, что в текущем году предприятие "Киевавтодор" начало дорожно-строительный сезон гораздо раньше.

"Я поставил перед "Киевавтодор" амбициозные планы. Уже в ближайшее время киевлянам и гостям столицы представят капитально отремонтированную улицу Туполева. Полностью обновят и проспекты Героев Сталинграда и Броварской. Завершат ремонт проспекта Степана Бандеры и еще много других инфраструктурных объектов, которыми ежедневно пользуются сотни тысяч людей", - подчеркнул Кличко.