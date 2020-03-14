Скачать
Суббота, 14.03.2020
Итоги дня 13 марта: Первая смерть от коронавируса, закрытая граница и решение ТКГ
Итоги дня 13 марта: Первая смерть от коронавируса, закрытая граница и решение ТКГ
Дождь, ветер и морозы: в каких областях похолодает
Дождь, ветер и морозы: в каких областях похолодает
Роналдиньо может сыграть в тюрьме, главный приз поросенок
Роналдиньо может сыграть в тюрьме, главный приз поросенок
14 марта - приметы и обряды в День Евдокии
14 марта - приметы и обряды в День Евдокии

В Киеве начался ремонт дорог старого Подола

В Киеве начался ремонт дорог старого Подола
08:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Информатор

Новости Украины:В Киеве стартовал капитальный ремонт дорог исторической части города - старого Подола.

В Киеве начали капитальный ремонт дорог на улицах исторической части города в Подольском районе, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"На этой улице (Покровской – ред.) уже перевели все коммуникации. И сегодня продолжается процесс заливки бетонной подушки, на которую сверху вложат массивную брусчатку. Ремонтируя старинные улицы, мы будем отказываться от асфальта. Потому что хотим вернуть этим улицам их исторический облик. Например, улица Покровская - одна из старейших в Киеве. Первые воспоминания о ней датированы 15 веком. Тогда она носила название Гнилая. А на плане города 1803-го года обозначена уже как Рождественская. Старинные улицы нашего города должны быть привлекательными для туристов. И, я уверен, киевляне также будут довольны", - подчеркнул мэр столицы во время проверки работ по обновлению улице Покровской

Он отметил, что ул.Покровскую полностью обновят до конца мая текущего года. После этого ремонт начнут еще на нескольких улицах старого Подола. При этом и брусчатка, и тротуары будут выполнены в одном стиле. Также планируется обновить систему уличного освещения.

Кличко в очередной раз призвал Фонд госимущества передать в коммунальную собственность Гостиный двор.

Карантин в Киеве: как будет работать транспорт

"Это здание должно стать украшением Подола и Контрактовой площади. Мы уже несколько лет ждем передачи Гостиного двора общине города, чтобы начать там капитальный ремонт. А тем временем здание разрушается, и мы можем потерять эту архитектурную достопримечательность", - заявил Кличко.

Мэр столицы также отметил, что в текущем году предприятие "Киевавтодор" начало дорожно-строительный сезон гораздо раньше.

"Я поставил перед "Киевавтодор" амбициозные планы. Уже в ближайшее время киевлянам и гостям столицы представят капитально отремонтированную улицу Туполева. Полностью обновят и проспекты Героев Сталинграда и Броварской. Завершат ремонт проспекта Степана Бандеры и еще много других инфраструктурных объектов, которыми ежедневно пользуются сотни тысяч людей", - подчеркнул Кличко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Ремонт дорог, Подол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Срыв презентации Сивохо: суд избрал меру пресечения всем задержанным
02 Президент провел перестановки среди чиновников СБУ
03 Дождь, ветер и морозы: в каких областях похолодает
04 Украина полностью перекроет авиасообщение
05 Группа украинцев застряла на границе Италии и Словении
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Ситуация на фронте: Боевики 9 раз нарушили &quot;тишину&quot;, один боец ранен
Боевики 9 раз нарушили "тишину", один боец ранен
Трамп хочет пройти тест на коронавирус
Трамп хочет пройти тест на коронавирус
Билл Гейтс покинул Совет директоров Microsoft
Билл Гейтс покинул Совет директоров Microsoft
Тилль Линдеманн опубликовал новое фото из Чернобыля
Тилль Линдеманн опубликовал новое фото из Чернобыля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь