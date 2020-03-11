Карантин в Киеве: как будет работать транспорт

Новости Украины:На работе общественного транспорта Киева профилактические мероприятия по предотвращению распространения коронавируса не скажутся.

Ограничительные меры, введенные в Киеве до конца марта, не повлияют на работу общественного транспорта.

Об этом во время брифинга рассказал первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

"Никоим образом (мероприятия - ред.) не могут повлиять на работу общественного транспорта, он будет работать в обычном режиме. На сегодня два раза в сутки обрабатывается общественный транспорт соответствующими дезинфицирующими средствами. При необходимости будем делать это чаще. Все органы государственной власти работают в штатном режиме", - отметил Поворозник.

Как сообщалось, с 12 марта в Киеве вводят план противоэпидемических мероприятий и ограничений, которые будут действовать предварительно до конца марта.

В частности, будет временно ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детских садах, в художественных, спортивных школах. Также ограничивается проведение массовых мероприятий в столице. Будут закрыты развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах.