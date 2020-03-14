В Польшу пытались вывезти 50 тысяч респираторных масок: фото и видео

Новости Украины:На границе с Польшей пограничники обнаружили в автомобиле гражданина Украины 50 000 респираторных масок, которые запрещены для экспорта.

На границе с Польшей пограничники помешали вывозу из Украины 50 тысяч респираторных масок, запрещенных для экспорта.

Об этом сообщает Нацполиция и Государственная пограничная служба.

"Правоохранители помешали вывозу из Украины 50 тысяч респираторных масок на сумму около 50 тысяч долларов США. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований,"- говорится в сообщении.

Сегодня пограничники Луцкого отряда вместе с полицейским на пункте пропуска "Ягодин" задержали автомобиль "Renault" под управлением 31-летнего жителя Волыни, загруженный респираторными масками, которые запрещены для вывоза из Украины".

Как сообщили в Госпогранслужбе, мужчина направлялся из Украины в одну из стран ЕС с грузом "Респираторная маска, стандарт 203 FFP2 NR".

Такие маски запрещены для вывоза с территории Украины, согласно постановлению КМУ №214 от 11 марта этого года. Общий вес респираторов составляет более 600 кг.