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В Сумской области пьяный мужчина угнал из магазина новый мопед

В Сумской области пьяный мужчина угнал из магазина новый мопед
12:09 Сегодня Телеграф УНН Фото: Полиция

Новости Украины:В городе Тростянец 60-летний пьяный мужчина угнал из магазина новый мопед.

В Сумской области 60-летний мужчина навеселе угнал из магазина новенький мопед. Об этом сообщает пресс-службу полиции Сумской области.

Так, сообщается, что кражу мопеда с выставочной площадки увидел через камеры видеонаблюдения владелец торгового заведения, и немедленно сообщил о преступлении в полицию.

“Наша группа взяла „на борт“ заявителя и вместе с ним отправилась за злоумышленником, — комментирует ситуацию Дмитрий Станишевский, начальник Тростянецкого отделения полиции. — После непродолжительного преследования мужчину догнали и остановили. Туда же прибыла и следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт преступления и выяснила личность злоумышленника. Это оказался 60-летний житель района, ранее неоднократно судимый за совершение краж”, - говорится в сообщении.

Сообщается, что сам мужчина мотивы такого поступка объяснить не сумел, поскольку был сильно пьян. Мотороллер правоохранители изъяли и вернули владельцу.

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“Действия пожилого мужчины следователи квалифицировали по признакам ч.1 ст. 289 УК Украины как незаконное завладение транспортным средством. И открыли уголовное производство, в рамках которого выясняют все обстоятельства преступления”, - отмечается в сообщении.

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ДТП, Сумская область, Полиция, Кража.
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