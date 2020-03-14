В Киеве патрульный Prius на полном ходу протаранил два автомобиля

Новости Украины:В Киеве полицейские протаранили автомобиль Hyundai и отбросили его на еще один Hyundai, стоящий впереди.

Утром в субботу в Киеве на Воздухофлотском проспекте патрульные полицейские на Toyota Prius попали в аварию, разбив два автомобиля Hyundai. После этого произошел конфликт между участниками ДТП, сообщает Информатор 14 марта.

"Патрульные ехали со стороны Севастопольской площади по Воздухофлотскому проспекту. Два Hyundai стартовали со светофора возле улицы Просвещения. По неизвестным причинам полицейский на полном ходу протаранил впереди стоящий автомобиль, в котором, как говорят свидетели, ехали пять человек. Двое из них получили легкие травмы, но это лишь придало им энергии ранним утром", – говорится в сообщении.

Как рассказали очевидцы, из салона одного Hyundai вышли две девушки и два парня в состоянии алкогольного опьянения. Они стали провоцировать драку с патрульными в поврежденной Toyota Prius.

"На место аварии прибыло еще три экипажа полиции, после чего конфликт пошел на спад. Медики оказывали помощь нескольким пассажирам из Hyundai, так как после аварии и потасовки они пожаловались на плохое самочувствие", – пишет издание, отмечая, что патрульные в Toyota Prius не пострадали.

Напомним, в Киевской области на кольцевой дороге произошло ДТП с участием грузовика RenaultMagnumи легкового автомобиля Peugeot. В результате авария три человека погибли на месте.