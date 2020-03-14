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День в ООС: противник опять применил запрещенное оружие

День в ООС: противник опять применил запрещенное оружие
18:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Боевики в субботу шесть раз обстреливали украинские позиции, без потерь.

Незаконные вооруженные формирования в течение субботы, 14 марта, шесть раз обстреливали позиции украинских военнослужащих, без потерь, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил в Фейсбуке.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении на странице штаба ООС вечером в субботу.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано три обстрелы, а именно рядом с Березовым - из гранатометов различных систем, неподалеку Старогнатовки - из миномета калибра 82 мм - 5 мин, вблизи Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Также боевики трижды обстреливали позиции украинских военных в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно вблизи Новолуганского - из миномета калибра 82 мм - 3 мины.

Кроме того, зафиксировано огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия недалеко от н.п. Шумы – из 120-мм минометов - 6 мин, 24 мины с минометов калибра 82 мм, а также противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов, рядом с Гладосово - из миномета калибра 120 мм - 3 мины.

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В штабе также подчеркнули, что ситуация на участках разведения огня остается стабильной и стороны придерживаются режима "тишины".

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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