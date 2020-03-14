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Ермак: Формат Трехсторонней контактной группы не изменился

Ермак: Формат Трехсторонней контактной группы не изменился
16:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Ермак подчеркивает, что Украина не ведет и не будет вести переговоры с боевиками ОРДЛО.

Формат переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске в составе представителей Украины, Российской Федерации и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе остается неизменным.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", сообщает сайт Президента.

"Формат Трехсторонней контактной группы, где есть две стороны конфликта - Украина и Россия и между ними ОБСЕ, не изменился. То есть, сегодня в политической подгруппе мы не изменили Минский формат", - заявил руководитель ОП.

Ермак напомнил, что Минский процесс продолжается уже шесть лет, а Минские договоренности являются единственным документом, который сейчас существует в мирном процессе и который был подписан Украиной и поддержан международными партнерами, в частности из-за введения на его основе санкций в отношении агрессора.

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В то же время руководитель Офиса Президента отметил, что минские документы, которые были подписаны предыдущим украинским Президентом Петром Порошенко, содержат условие, что Украина должна согласовать ряд положений конституционной реформы, в частности в части децентрализации, и вопросы, касающиеся местных выборов с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и на протяжении всех лет на встречах ТКГ присутствовали представители этих районов.

"В течение шести лет единственными представителями территорий, не являющимися участниками ТКГ, но присутствующими, были люди из так называемых "ЛНР" и "ДНР", с которыми мы как власть говорить не собирались и не собираемся", - заявил Ермак.

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Чтобы продолжить двигаться в Минском процессе, но не вступать в прямые переговоры с представителями так называемых "ЛНР" и "ДНР", рассматривается возможность создания Консультативного совета при участии внутренне перемещенных лиц, которые могли бы доносить свою позицию и в рамках Трехсторонней контактной группы, и в Нормандском формате, заметил Ермак.

Планируется, что это должны быть исключительно известные и авторитетные на Донбассе люди с проукраинской позицией.

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Как сообщалось ранее, на очередном заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в Минске 11 марта, на котором присутствовали руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента России Дмитрий Козак, была достигнута договоренность о введении Консультативного совета в составе политической подгруппы ТКГ после консультаций с представителями ОБСЕ, Французской Республики и ФРГ по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандском формате.

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Донбасс, ОРДЛО, ТКГ, Андрей Ермак, ОПУ.
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