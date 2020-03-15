В Чернигове ураганный ветер повырывал деревья с корнями

Новости Украины:Ветер повырывал деревья в Чернигове.

В центре Чернигова ураган вырывал деревья с корнями.

Об этом пишут в соцсетях жители города.

Отмечается, что в городе ураган уже успел наделать беды, вывернув с корнем деревья на территории 20-й школы.

«Хорошо, что там не было детей», - пишут очевидцы.

Как сообщают черниговские СМИ, жительницу Чернигова привалило дерево, когда она выгуливала собаку. Видимых телесных повреждений женщина не получила, ее забрала «скорая».

Сегодня в областном центре Черниговской области наблюдается сильный ветер, согласно информации синоптиков, порывы ветра достигают 15-18 метров в секунду.