В Чернигове ураганный ветер повырывал деревья с корнями

В центре Чернигова ураган вырывал деревья с корнями.
Об этом пишут в соцсетях жители города.
Отмечается, что в городе ураган уже успел наделать беды, вывернув с корнем деревья на территории 20-й школы.
«Хорошо, что там не было детей», - пишут очевидцы.
Как сообщают черниговские СМИ, жительницу Чернигова привалило дерево, когда она выгуливала собаку. Видимых телесных повреждений женщина не получила, ее забрала «скорая».
Сегодня в областном центре Черниговской области наблюдается сильный ветер, согласно информации синоптиков, порывы ветра достигают 15-18 метров в секунду.