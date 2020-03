Кулеба рассказал о количестве погибших на Донбассе бойцов ВСУ за неделю

Пятеро военнослужащих Объединенных сил погибли и 16 ранены на востоке Украины в течение недели.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Пока нет реального прекращения огня, я буду публиковать еженедельную ветку о продолжающейся российской агрессии против Украины. За прошедшую неделю: 16 украинских военных ранены; 5 убиты на передовой или умерли в больнице", - написал Кулеба в своем микроблоге в соцсети Twitter в воскресенье.

As long as there’s no real ceasefire, I will be posting a weekly thread #TheWarGrindsOn on the ongoing Russian aggression against Ukraine.

Over the past week:

16 Ukrainian military wounded;

5 killed at the frontline or died in hospital.

Below are their names, photos, bios

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 15, 2020