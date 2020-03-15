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Гражданин Афганистана пытался незаконно проникнуть в Украину

Гражданин Афганистана пытался незаконно проникнуть в Украину
13:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:На украинской границе с Румынией пограничники задержали гражданина Афганистана.

Пограничники Мукачевского отряда на пункте пропуска "Дьяково" на границе с Румынией обнаружили в грузовом автомобиле среди резиновых шин 16-летнего афганца, пытающегося незаконно попасть на территорию Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Около 22.00 в пункт пропуска "Дьяково" на границе с Румынией, под управлением 29-летнего гражданина Украины заехал грузовой автомобиль марки "Рено". Украинец перевозил из Сербии в Украину груз автомобильных резиновых шин. Осматривая груз, общая обзорная группа увидела мужчину, который пытался спрятаться между автомобильными шинами. Пограничники задержали ловкача", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что задержанный на первом опросе не смог объяснить, что ему 16 лет и он гражданин Афганистана. Кроме того, он сообщил о намерении попасть в Италию.

Пограничники передадут гражданина Афганистана румынским правоохранителям.

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Украина, Афганистан, Граница, Госпогранслужба.
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