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В Украине КВПП "Станица Луганская" с понедельника закроют из-за коронавируса

В Украине КВПП "Станица Луганская" с понедельника закроют из-за коронавируса
11:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Украине из-за распространения коронавируса закроют КВПП "Станица Луганская".

Контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на линии соприкосновения с 16 марта прекращает работу на две недели из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Как сообщается на сайте Луганской ОГА, соответствующий приказ издал Командующий объединенных сил Владимир Кравченко.

Исключение относительно возвращения на украинскую часть делается только для граждан, имеющих постоянную регистрацию на подконтрольной Украине территории. Пропуск на временно оккупированные регионы будет доступен только для граждан, которые там проживают. 

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"Пойти на такие жесткие меры вынуждают обстоятельства: ежедневно только КПВВ "Станица Луганская" пересекают около 15 тыс.лиц. Поэтому угроза занесения и распространения коронавируса с неподконтрольных территорий сверхвысокая. Благодаря принятым мерам безопасности, нам удается удерживать ситуацию под контролем – ни одного случая заболевания COVID-19 в области не зафиксировано", – прокомментировал закрытие КПВВ глава области Сергей Гайдай.

Ранее оккупационная власть "ДНР" объявила о введении режима повышенной готовности" в связи с эпидемией коронавирус COVID-19.

Среди прочего, запрещается въезд жителей с повышенной температурой тела и респираторными симптомами с подконтрольной Киеву территории, "если они не имеют регистрации в Республике".

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Украина, Луганск, Станица-Луганская, ДНР.
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