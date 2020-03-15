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Еще трех буковинцев подозревают на COVID-19

Еще трех буковинцев подозревают на COVID-19
11:10 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:На Буковине еще трех жителей госпитализировали с подозрением на коронавирус.

В Черновцах сегодня госпитализировали еще трех пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Как сообщили в пресс-службе Черновицкой областной государственной администрации, в инфекционное отделение областной клинической больницы госпитализировали мужчину с подозрением на COVID-19.

Также в областную детскую клиническую больницу медики госпитализировали маму с ребенком.

"Все эти пациенты ранее контактировали с лицами, у которых подозревают коронавирус. Сейчас им оказывают соответствующую медицинскую помощь", - сообщили в пресс-службе.

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Как известно, в Черновицкой области подтверждены два случая коронавирусной инфекции. Первый случай зафиксировали 3 марта у жителя Черновцов, который вернулся из Италии. Второй такой случай подтвердили 12 марта у мужчины из Черновицкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

Всего в Украине на сегодняшний день зафиксировано три лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом: два в Черновицкой области и один - в Житомирской. Один человек уже умер.

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Украина, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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