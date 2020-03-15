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Взорвали банкомат и похитили деньги: в Харькове расследуют дерзкое преступление

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Взорвали банкомат и похитили деньги: в Харькове расследуют дерзкое преступление
13:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины:В Харькове злоумышленники похитили деньги из банкомата.

В Харькове неизвестные взорвали банкомат, установленный на первом этаже жилого многоэтажного дома, и похитили деньги.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, открыто уголовное производство. Пострадавших нет. Сумма нанесенного материального ущерба устанавливается.

"Сообщение о взрыве банкомата, расположенного на первом этаже жилого многоэтажного дома по улице Салтовское шоссе, поступило в полицию 15 марта около 3:00", - говорится в сообщении.

Прибыв на место вызова, правоохранители изъяли вещественные доказательства. Предварительно установлено, что злоумышленники взорвали банкомат с помощью самодельного взрывного устройства.

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Следователем Немышлянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

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"В настоящее время полицией принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению", - добавили в полиции.

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Харьков, Взрыв, Ограбление, Нацполиция.
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