Черкасские спасатели продезинфицировали дом вернувшейся из Италии женщины (Видео)

Новости Украины:Специалисты аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления провели дезинфекционные мероприятия в жилом доме.

В Черкассах спасатели провели дезинфекцию девятиэтажного дома, в котором проживает женщина, которая недавно вернулась из Италии.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС в Черкасской области.

"Специалисты аварийно-спасательного отряда специального назначения Управления провели дезинфекционные мероприятия в жилом доме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 14 марта спасатели провели дезинфекцию в подъезде 9-ти этажного жилого дома на улице Нижняя Горовая с целью недопущения распространения инфекционных заболеваний.

"Мероприятия проводились в связи с проживанием в одной из квартир дома женщины, которая недавно вернулась из Италии. Госпитализация женщины не проводилась", - говорится в сообщении.

Як відомо, по состоянию на утро 15 марта, в Украине зафиксировано только три случая инфицирования COVID-19. Сейчас проверяется 12 сообщений о подозрении инфицирования.