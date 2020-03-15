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Торговые меры по COVID-19: Супермаркетам рекомендуют установить экраны между продавцом и покупателем

Торговые меры по COVID-19: Супермаркетам рекомендуют установить экраны между продавцом и покупателем
14:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Украине из-за распространения коронавируса супермаркетам рекомендуют установить барьеры между покупателем и продавцом.

Супермаркетам рекомендуют установить барьеры между покупателем и продавцом в виде экранов для предотвращения коронавирусной инфекции.

Об этом рассказал врач-эпидемиолог, начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эксклюзивном интервью в рамках проекта "Сохраняйте спокойствие!".

"Совет один - защитить каким-то барьером. Барьер у нас может быть маска, может быть экран, который сейчас мы будем рекомендовать делать всем супермаркетам, экраны от посетителей. Это продавец-покупатель, эти экраны введены в большом транспорте - автобусах, троллейбусах. Эти экраны введены уже почти 10 лет в аптечной сети", - сказал Рубан.

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По его словам, такой экран защищает именно от воздушно-капельной передачи инфекции. Также он отметил, что в Китае доказали необходимость переходить на бесконтактное приветствие.

"Передача данной инфекции через руки - самая большая доказательная база. Инфекция погибает при обработке дезинфектором, 20-30 секунд обработки рук после мытья данным дизсредством приводит к полезным эффектам", - отметил врач-эпидемиолог.

Также он добавил, что следует соблюдать правила респираторной гигиены.

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Все по теме:

Киев, Украина, Супермаркеты, Коронавирус, ГУНП, Госпродпотребслужба.
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