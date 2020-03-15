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Разбойное нападение: В Киеве двоих мужчин приговорили к 11 годам лишения свободы

Разбойное нападение: В Киеве двоих мужчин приговорили к 11 годам лишения свободы
17:18 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Киеве двух мужчин осудили до 11 лет тюрьмы за разбойное нападение.

Деснянский районный суд города Киева приговорил к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества двух мужчин за разбойное нападение, которое они совершили в прошлом году.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве.

"За разбойное нападение на киевлянина двое мужчин получили 11 лет тюрьмы", - говорится в сообщении. 

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Отмечается, что в прошлом году в Киеве, возле общежития, злоумышленники избили потерпевшего и отобрали у него личные вещи - планшет, мобильный телефон и деньги. Во время проведения розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемых. Ими оказались 30-летний киевлянин и 38-летний уроженец Сумской области, который 14 лет провел в местах лишения свободы из-за кражи и нанесение телесных повреждений.

"Приговором Деснянского районного суда г. Киева за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) УК, фигурантов приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

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Киев, Украина, Разбой, Нацполиция, ГУНП.
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