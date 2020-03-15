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Врач-эпидемиолог: COVID-19 за несколько лет перейдет в обычный сезонный возбудитель

Врач-эпидемиолог: COVID-19 за несколько лет перейдет в обычный сезонный возбудитель
16:22 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Киеве начальник ГУ Госпродпотребслужбы дал прогноз на ситуацию с коронавирусом на ближайший год.

За несколько лет коронавирус перейдет в обычный сезонный возбудитель, который будет регистрироваться на всех территориях.

Об этом рассказал врач-эпидемиолог, начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эксклюзивном интервью в рамках проекта "Сохраняйте спокойствие!".

"60%, это уже доказательная база - бессимптомные носители. 40% это больные. Из 40% больных - это у 80% есть клинические признаки, которые могут лечиться как при обычных острых респираторных вирусных инфекциях в домашних условиях и оно проходит через 7-10 суток обычным без осложнения путем. Что касается этих 10%, которые мы сейчас видим по всему миру - они нуждаются в стационарной помощи. Из них почти 10-15% нуждаются в вентиляции легких и кислородной терапии. На эти 20% рассчитана вся медицинская отрасль, которая должна быть готова принять эти 20%", - отметил Рубан.

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По его словам, все ограничительные меры касаются одной цели - уменьшить резкий рост заболеваемости.

"Чтобы эти 20% не пришли за неделю, месяц, а пришли через год-два. Потому что данным возбудителем коронавирусной инфекции переболеет 2/3 населения, так как это пандемический возбудитель международного значения. Это возбудитель, который относится ко второй группе патогенности и переболеют почти все, другого выхода нет у возбудителя. Потому что если появился новый агрессивный штамп, он обязательно имеет пандемические свойства - болеют все. Он перейдет дальше в обычный сезонный возбудитель, который будет регистрироваться на всех территориях", - отметил врач-эпидемиолог.

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Все по теме:

Киев, Украина, Эпидемия, Заражение, Коронавирус, Госпродпотребслужба.
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