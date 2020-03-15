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Воскресенье, 15.03.2020
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День в ООС: двое украинских защитников ранены

День в ООС: двое украинских защитников ранены
21:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:На Донбассе пополудни ранен еще один украинский военный.

Украинский военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований на востоке Украины в воскресенье после 12:00, таким образом, количество раненых от обстрелов боевиков с начала суток достигло двух.

"Сегодня, 15 марта, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Эвакуационной техникой военные доставлены в военно-медицинские учреждения, где им оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Всего в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины, обстреливая украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Обороняющиеся подразделения операции Объединенных сил использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ", - говорится в сообщении.

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Пять из восьми обстрелов произошли уже после 12:00. Участки разведения сил и средств под огонь не попали.

Как сообщалось, по данным Министерства обороны, с начала текущих суток по состоянию на 12.00 боевики трижды нарушили режим тишины на линии боевого соприкосновения, один украинский военнослужащий получил ранение.

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Донбасс, ВСУ, ОРДЛО, ООС.
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