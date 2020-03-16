Ситуация на Донбассе: пострадали четыре украинских военных

Новости Украины:Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое боевые поражения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"15 марта вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще двое боевые поражения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Пески, Лебединское, Невельское, Павлополь, Широкино, Старогнатовка, Луганское, Крымское.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.