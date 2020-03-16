Скачать
Понедельник, 16.03.2020
Итоги дня 15 марта: Украина на карантине, "взлет" цен на авиарейсы и эвакуация украинцев из Италии
Итоги дня 15 марта: Украина на карантине, "взлет" цен на авиарейсы и эвакуация украинцев из Италии
МИД раскрыл количество зараженных COVID-19 украинцев в мире
МИД раскрыл количество зараженных COVID-19 украинцев в мире
Суркис: Я не дам уничтожить Динамо
Суркис: Я не дам уничтожить Динамо
16 марта - приметы и обряды в Евтропиев день
16 марта - приметы и обряды в Евтропиев день

Ситуация на Донбассе: пострадали четыре украинских военных

Ситуация на Донбассе: пострадали четыре украинских военных
07:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Незаконные вооруженные формирования 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое боевые поражения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"15 марта вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще двое боевые поражения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Пески, Лебединское, Невельское, Павлополь, Широкино, Старогнатовка, Луганское, Крымское.

Кулеба рассказал о количестве погибших на Донбассе бойцов ВСУ за неделю

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобороны, Донбасс, ВСУ, Генштаб, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Один на миллион": самые редкие породы собак в мире
02 Еще один украинский город закрывает все общепиты и непродуктовые магазины
03 Вселенная дает ответы: психологический тест, который поможет их узнать
04 В возрасте 70 лет ушел из жизни основатель индастриала
05 Украинцы "застряли" на границе с Польшей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Хроника COVID-19: обновляется (Фото, Видео)
Хроника COVID-19: обновляется (Фото, Видео)
Авиакомпания Wizz Air прекращает все полеты в Украину
Авиакомпания Wizz Air прекращает все полеты в Украину
Во Франции более пяти тысяч человек больны коронавирусом
Во Франции более пяти тысяч человек больны коронавирусом
Рецепт дня: Торт &quot;Медовик&quot; за 15 минут
Рецепт дня: Торт "Медовик" за 15 минут
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь