Нехватка медицинских масок: Кличко рассказал, что будет делать

Новости Украины:Глава КГГА обещает выделить средства на закупку медицинских масок.

Киевские власти выделяют 10 млн грн из резервного фонда городского бюджета на закупку медицинских масок.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"В первую очередь, они поступят в больницы и поликлиники, работникам общественного транспорта, в аптеки КП "Фармация", - написал он на своей странице в Twitter.

Київ з резервного фонду міського бюджету виділяє 10 млн грн на закупівлю медичних масок. В першу чергу, вони надійдуть в лікарні і поліклініки, працівникам громадського транспорту, в аптеки КП «Фармація». — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) March 16, 2020

Как известно, на заседании Кабинета министров 11 марта было принято решение выделить 100 млн грн на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

13 марта в СНБО сообщили, что разрешили использовать 10 млн хирургических масок, которые находятся на складах в регионах.