День на Донбассе: противник выпустил 5 мин по позициям ВСУ возле Песков

Новости Украины:Оккупанты утром обстреляли украинские позиции у поселка Пески.

Российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня, выпустив пять мин по защитникам Песков.

Об этом во время брифинга сообщили в Минобороны.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили режим прекращения огня на Донецком направлении. Утром в течение 25 минут оккупационные войска выпустили 5 мин калибра 82 мм по позициям наших защитников в районе населенного пункта Пески", - сообщили во время брифинга.

По имеющейся информации, боевых потерь среди украинских военных в результате обстрела противника нет.