В Киеве думают временно освободить бизнес от местных налогов

Новости Украины:Столичная власть обращается к правительству и налоговой службе рассмотреть инициативу введения налоговых каникул для бизнеса сроком на 2 месяца.

Киевский городской совет готовит проект решения о временном освобождении предпринимателей, работающих в столице, от местных налогов и сборов. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в видеообращении в Facebook.

"Мы понимаем, что в условиях строгих ограничений, введенных в Киеве, в сложной ситуации оказывается и бизнес. Вынуждены прекращать работу многие предприятия и организации. Городские власти этот факт остро беспокоит. Мы уже готовим проект решения Киевсовета о возможных механизмах для временного освобождения предпринимателей и предприятий, работающих в столице, от уплаты местных налогов и сборов. Речь идет о налоге на землю, налоге на недвижимость и аренде имущества", - отметил Кличко.

Он также подчеркнул, что город обращается в Верховную Раду о необходимости принятия парламентом решения об освобождении работодателей от единого социального взноса и возможности для предприятий предоставления дополнительных отпусков сотрудникам и начисления и выплаты зарплаты сотрудникам, которые вынужденно не работают.

Также столичная власть обращается к правительству и налоговой службе рассмотреть инициативу введения налоговых каникул для бизнеса сроком на 2 месяца.

Как сообщалось, в Украине лабораторно подтверждены 5 случаев Covid-19. Из них четыре - в Черновицкой и один в Житомирской области.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

По последним данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса, в мире зафиксирован уже 174 961 случай коронавируса, количество умерших составляет 6705 человек, выздоровели 77658 человек.