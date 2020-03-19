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В Украине зафиксировано 270 случаев нарушения карантина

В Украине зафиксировано 270 случаев нарушения карантина
21:40 Сегодня Телеграф УНН Фото: www.npu.gov.ua

Новости Украины:В Украине сотрудники полиции зафиксировали более 270 случаев нарушения правил карантина.

В четверг, 19 марта, полицейские зафиксировали 270 нарушений правил карантина.

Об этом сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

Так, сегодня к мероприятиям присоединились около 15 тысяч полицейских и 2,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины.

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В результате полицейские обнаружули нарушения и составили 270 административных протоколов по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Больше всего нарушений обнаружено в Донецкой области. Там полицейские составили 58 админпротоколов. Также нарушения обнаружены в Киеве (31 протокол), Киевской (25), Херсонской (24), Сумской (19), Черкасской (18), в Волынской (14) и Винницкой (13) областях. Кроме того, 10 админпротоколов составлено во Львовской области, по 9 - в Ровенской и Кировоградской областях, 4 - в Николаевской области, по 3 - в Закарпатской, Полтавской и Черниговской областях, 2 - в Житомирской области. Еще по одному протоколу составили полицейские в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой областях и в Одесской области. 

Полицейские продолжают нести службу в составе мобильных групп, пеших нарядов, автопатрулей, ГРПП, следственно-оперативных групп и тому подобное.

По всей Украине с завтрашнего дня людей будут информировать о правилах карантина из громкоговорителей

Как сообщалось ранее, в Министерстве внутренних дел около 30-35% сотрудников работают дистанционно на период карантина.

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Украина, Карантин, ГСЧС, Коронавирус, Нацполиция, ГУНП.
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