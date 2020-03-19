В Украине зафиксировано 270 случаев нарушения карантина

Новости Украины:В Украине сотрудники полиции зафиксировали более 270 случаев нарушения правил карантина.

В четверг, 19 марта, полицейские зафиксировали 270 нарушений правил карантина.

Об этом сообщили в Управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

Так, сегодня к мероприятиям присоединились около 15 тысяч полицейских и 2,5 тысячи военнослужащих Национальной гвардии Украины.

В результате полицейские обнаружули нарушения и составили 270 административных протоколов по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Больше всего нарушений обнаружено в Донецкой области. Там полицейские составили 58 админпротоколов. Также нарушения обнаружены в Киеве (31 протокол), Киевской (25), Херсонской (24), Сумской (19), Черкасской (18), в Волынской (14) и Винницкой (13) областях. Кроме того, 10 админпротоколов составлено во Львовской области, по 9 - в Ровенской и Кировоградской областях, 4 - в Николаевской области, по 3 - в Закарпатской, Полтавской и Черниговской областях, 2 - в Житомирской области. Еще по одному протоколу составили полицейские в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой областях и в Одесской области.

Полицейские продолжают нести службу в составе мобильных групп, пеших нарядов, автопатрулей, ГРПП, следственно-оперативных групп и тому подобное.

Как сообщалось ранее, в Министерстве внутренних дел около 30-35% сотрудников работают дистанционно на период карантина.