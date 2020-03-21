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На Одесчине браконьеры выловили 150-килограммовую краснокнижную белугу

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На Одесчине браконьеры выловили 150-килограммовую краснокнижную белугу
01:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины:В Одесской области задержаны браконьеры, которые выловили 150-килограммовую краснокнижную белугу.

В Одесской области задержаны браконьеры, выловившие 150-килограммовую краснокнижную белугу, которая шла на нерест.

Как сообщил начальник пресс-службы Измаильского погранотряда Игорь Перегняк, лодку с двумя злоумышленниками обнаружили в Очаковском устье реки Дунай, недалеко от города Вилково Килийского района Одесской области.

"В ней лежала запутанная в сетях огромная белуга - длиной около 2 м и весом около 150 кг. Пытаясь скрыть рыбу, нарушители накрыли ее плащом от общевойскового защитного комплекта. На борт ее, очевидно, затягивали крюками, так как у нее были глубокие раны", - сообщил Перегняк.

По его словам, пограничники доставили задержанных вместе с лодкой и уловом на берег, где во время проверочных мероприятий один из браконьеров, вооружившись ножом, бросился на пограничника. Военнослужащий разоружил злоумышленника, и надел на него наручники.

О случившемся проинформирована полиция, сотрудникам которой передали задержанных.

По данным Перегняка, "едва живую" белугу выпустили обратно в Дунай. По оценке ихтиологов Дунайского биосферного заповедника, рыба была с икрой и шла на нерест.

РосСМИ: Украинские рыбаки признали браконьерство

"Белуга, которая идет на нерест, имеет икру - около 10-15% от собственного веса. Именно за этой икрой охотятся браконьеры. Ее стоимость на "черном рынке" - около 1 тыс. долларов за килограмм", - рассказал начальник пресс-службы.

Нелегальное вылавливание, и варварское истребление, в основном из-за икры, – одна из главных опасностей, угрожающих осетровым.

Напоминаем, работники водной полиции Вышгородского района совместно с рыбоохранным патрулем обнаружили рыбалку-нарушителя.

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Полиция, Рыбак, Пограничник, Браконьер, Белуга.
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