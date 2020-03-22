Новости Украины:На Закарпатье женщина из ревности к мужу нанесла знакомой телесных повреждений, а затем ввела в ее тело неустановленный предмет.

На Закарпатье женщина из ревности убила знакомую. Потерпевшая умерла на месте происшествия, а подозреваемую поместили в изолятор временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

"21 марта около 6:00 утра в полицию обратилась 41-летняя местная жительница, которая сообщила, что обнаружила мертвой свою знакомую. Заявительница рассказала, что они вместе с ее сожителем и 52-летней умершей накануне распивали спиртные напитки, после чего последняя пошла спать в другую комнату", - говорится в сообщении.

По информации полиции, на месте происшествия было установлено, что заявительница сообщила не обо всех обстоятельствах происшествия и пыталась скрыть совершенное ей преступление.

"Между женщинами возник конфликт из-за ревности к мужчине, который был с ними в тот вечер. Словесный конфликт со временем перерос в нанесение заявительницей умершей телесных повреждений, после чего 52-летняя потерпевшая действительно пошла в другую комнату спать. Однако 41-летняя женщина не успокоилась и ввела в тело спящей неустановленный предмет", - установили следователи.

Отмечается, что своими умышленными действиями женщина нанесла потерпевшей повреждения, несовместимые с жизнью. Это подтвердили и выводы судебно-медицинской экспертизы.

"Сотрудники полиции задержали 41-летнюю тячевку и поместили в изолятор временного содержания. Ей уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Сейчас в полиции готовят ходатайство в следственному судье для избрания меры пресечения задержаной. Следствие будет настаивать на содержании под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.