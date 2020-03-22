Скачать
Воскресенье, 22.03.2020
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 марта, хроника событий
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 марта, хроника событий
COVID-19: как распространяется заболевание (Карта)
COVID-19: как распространяется заболевание (Карта)
Шевченко поддержал итальянцев в борьбе с пандемией коронавируса (Фото)
Шевченко поддержал итальянцев в борьбе с пандемией коронавируса (Фото)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 марта

На Закарпатье женщина из ревности убила знакомую

На Закарпатье женщина из ревности убила знакомую
11:52 Сегодня Телеграф

Новости Украины:На Закарпатье женщина из ревности к мужу нанесла знакомой телесных повреждений, а затем ввела в ее тело неустановленный предмет.

На Закарпатье женщина из ревности убила знакомую. Потерпевшая умерла на месте происшествия, а подозреваемую поместили в изолятор временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

"21 марта около 6:00 утра в полицию обратилась 41-летняя местная жительница, которая сообщила, что обнаружила мертвой свою знакомую. Заявительница рассказала, что они вместе с ее сожителем и 52-летней умершей накануне распивали спиртные напитки, после чего последняя пошла спать в другую комнату", - говорится в сообщении.

По информации полиции, на месте происшествия было установлено, что заявительница сообщила не обо всех обстоятельствах происшествия и пыталась скрыть совершенное ей преступление.

"Между женщинами возник конфликт из-за ревности к мужчине, который был с ними в тот вечер. Словесный конфликт со временем перерос в нанесение заявительницей умершей телесных повреждений, после чего 52-летняя потерпевшая действительно пошла в другую комнату спать. Однако 41-летняя женщина не успокоилась и ввела в тело спящей неустановленный предмет", - установили следователи.

"Труп под мостом": В Ивано-Франковске студент покончил жизнь самоубийством

Отмечается, что своими умышленными действиями женщина нанесла потерпевшей повреждения, несовместимые с жизнью. Это подтвердили и выводы судебно-медицинской экспертизы.

"Сотрудники полиции задержали 41-летнюю тячевку и поместили в изолятор временного содержания. Ей уже объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Сейчас в полиции готовят ходатайство в следственному судье для избрания меры пресечения задержаной. Следствие будет настаивать на содержании под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Убийство, Закарпатье, Происшествие.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прислушайтесь к себе: симптомы, указывающие на проблемы в организме
02 День Сорока святых: приметы и обряды 22 марта
03 Узнайте самые ярких черты своего характера по тому, как Вы держите чашку
04 COVID-19: что должны делать люди старше 60 лет и люди с хроническими заболевания
05 Коронавирус: основные симптомы, профилактика и лечение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе боевики 10 раз нарушили &quot;тишину&quot;, ранен военный
На Донбассе боевики 10 раз нарушили "тишину", ранен военный
Трамп рассказал о своем состоянии
Трамп рассказал о своем состоянии
Украина вернула в страну более 59 тысяч граждан
Украина вернула в страну более 59 тысяч граждан
Когда новолуние в марте 2020 – дата и время
Когда новолуние в марте 2020 – дата и время
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь