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Полиция разоблачила многомиллионные хищения на авиаперевозках

Полиция разоблачила многомиллионные хищения на авиаперевозках
12:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Полицейские разоблачили аферистов, которые организовали многомиллионные хищения на авиаперевозках в Киеве, Одессе и Николаеве.

Сотрудники Главного следственного управления совместно с оперативниками Департамента киберполиции Национальной полиции Украины разоблачили злоумышленников, присвоивших 30 млн грн авиаперевозчика.

"Полицейские установили, что злоумышленники в течение 2016-2018 гг приобрели несколько коммерческих агентств по продаже авиабилетов. Впоследствии эти компании они переоформляли на своих сообщников", - говорится сообщении Нацполиции Украины.

По информации Нацполиции, преступная схема работала следующим образом: клиенты заказывали через агентов проездные документы, злоумышленники с помощью несанкционированного доступа к автоматизированной системе осуществляли их бронирование и покупку. "При этом средства за билеты авиакомпании не перечисляли. В результате мошенники присвоили более 30 млн грн", - отмечают в полиции. Противоправную деятельность злоумышленники осуществляли на территории Киева, Одессы и Николаева.

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В настоящее время уведомлены о подозрении в мошенничестве два фигуранта преступной схемы. Им инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Также устанавливаются другие лица, причастные к деятельности преступной группы.

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Киев, Одесса, Николаев, Полиция, Авиаперевозки, Нацполиция.
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